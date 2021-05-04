«Хотел бы отметить работу сотрудников службы безопасности и пограничной службы, проявивших большое мужество в нынешних трудных условиях в Карабахе».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Фазиль Мустафа, передает АПА.

Депутат отметил, что поступает информация о многочисленных провокациях армян: «На данном этапе эти службы проводят очень большую работу. Происходящие события показывают, что наш успех в Карабахе обусловлен действиями подготовленных людей. Другим важным вопросом является то, что во Второй Карабахской войне три страны оказали наибольшую поддержку Азербайджану. Иногда в соцсетях в Азербайджане высказывают негативные мнения об этих странах. Нашим главным критерием для оценки является 44-дневная война. Мы не можем полагаться на тех, кто не поддержал нас в этой войне».

Депутат предложил, как проявление дружбы, назвать один из парков в Баку в честь Турции, Израиля и Пакистана: «Потому что это память, история».

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