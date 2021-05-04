3 мая сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах 4 больных коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу. В отношении одного нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного Кодекса Азербайджана.

«Еще раз призываем граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима», — отмечается в сообщении ведомства.

Minval.az