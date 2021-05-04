По случаю праздника Пасхи по линии Государственного комитета по работе с религиозными структурами организован визит представителей Албано-удинской религиозной общины и других христианских общин в храм Худавенг в Кяльбаджаре.

Как сообщили в Госкомитете по работе с религиозными структурами, в освобожденный от оккупации Кельбаджар вместе с представителями Комитета, Албано-удинской христианской религиозной общины и других христианских общин отправились журналисты.

Учитывая состояние дороги, движение в сторону Тогана будет продолжено на специальном военном автобусе.

В храме Худавенг, расположенном в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе, при совместной организации Фонда пропаганды духовных ценностей и Албано-удинской христианской религиозной общины состоялось мероприятие. В мероприятии, посвященном празднику Пасхи, приняли участие члены Албано-удинской христианской религиозной общины, а также представители других христианских религиозных конфессий и представители прессы. Члены религиозной общины совершали религиозный обряд в древнем албанском храме, прочитали молитвы и зажгли свечи.

Визит был осуществлен при финансовой поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями. Очередное мероприятие при поддержке фонда планируется провести в храме Агоглан в Лачинском районе.

Minval.az