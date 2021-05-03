Определен самый богатый россиянин. Им оказался Владимир Потанин. Его состояние насчитывает 32 миллиарда долларов. При этом с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть более двух миллиардов.

Как отмечается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), на втором месте среди россиян Владимир Лисин. Его состояние оценили в 28,4 миллиарда долларов, пишет «Московский комсомолец».

В рейтинге также оказались Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Роман Абрамович и Геннадий Тимченко.

Также в списке оказалась россиянка Татьяна Бакальчук. Она с начала года заработала 443 миллиона долларов. Теперь ее состояние оценивается в 9,53 миллиарда.

Общее совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца 2021 года выросло на 27,94 миллиарда долларов.

Самый значительный рост доходов отмечается у Алексея Мордашова (5,19 млрд). Самая серьезная убыль доходов отмечается у Алишера Усманова, который потерял 720 миллионов долларов – состояние упало до 20,4 млрд.

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