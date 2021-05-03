С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 2 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года по апрель 2021 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 2 тыс. 28 га. За этот период обнаружено и обезврежено 7086 противопехотных мин, 3574 противотанковые мины, а также 7943 неразорвавшихся военных снарядов», — подчеркивается в информации агентства.

Minval.az