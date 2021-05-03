В I квартале текущего года доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 3 182,1 млн манатов, расходы бюджета — 2 519,9 млн манатов.

Как говорится в сообщении ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 2 468,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа — 1 696,6 млн манатов, бонусные выплаты — 765,9 млн манатов, транзитные доходы — 5,6 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 714 млн манатов.

Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 2 027,53 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2021 год составил 2 513,7 млн манатов. На финансирование «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы» выделено 0,7 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 5,5 млн манатов.

Активы ГНФАР сократились по сравнению с началом года на 1,8% и на 1 апреля составили 42 761,3 млн долларов США.

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