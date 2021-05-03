В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 1095 пациентов выписаны после завершения лечения.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 321798 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 297784 человека благополучно прошли лечение, 4580 пациентов клиник скончался.

Лечение 22434 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3267835 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5180 — за минувшие сутки.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 119 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 95, вторую дозу получили 24 человека. Общее число вакцинированных в стране составляет 1517042, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 975303, вторую дозу получили 541739 человек.

Minval.az