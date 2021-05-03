Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупреждает об ухудшении погоды в акватории Каспийского моря с утра 5 мая, говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, с утра 5 мая в Среднем Каспии будет дуть северо-западный ветер со скоростью 18–23 м/сек, с порывами до 25–28 м/сек, а днем в открытом море ветер будет усиливаться до 30 м/сек. Высота волн в Каспийском море будет достигать 2-3 метров, временами вплоть до 4-6 метров.

В связи с изменением погоды владельцы судов, портовые капитаны, инспекторы по контролю портов будут проинструктированы со стороны руководства о проведении соответствующих мер и усилению службы.

Minval.az