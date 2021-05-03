«В связи с III изданием «Красной книги» создан редакционный совет», сказала вице-президент НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий Ирада Гусейнова. Она отметила, что в связи с этим изданием подготовлена рабочая программа, пишет АПА.

«В связи с новыми изданием мы начнем мониторинг видов, которые будут занесены в книгу. В Зангилане уже проведены предварительные радиоэкологические мониторинги по определенным маршрутам, а также предварительные работы с образцами воды и почвы. Отмечу, что в Шуше есть несколько видов растений, которые попадут в «Красную книгу».

Третье издание «Красной книги» планируется представить главе государства в 2023 году.

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