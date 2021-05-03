В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу в отношении директора Кельбаджарской районной полной средней школы №3 Бяйляра Бяйлярова, обвиняемого во взяточничестве.

На процессе под председательством судьи Нурала Алиева был зачитан приговор.

По приговору, Б.Бяйляров был приговорен к 5 годам и 6 месяцам заключения с лишением права в течение полутора лет занимать руководящие или ответственные должности в государственных или местных органах самоуправления.

В отношении обвиняемого была применена статья 70 (условное осуждение) УК, назначенный ему срок наказания в виде 5 лет и 6 месяцев заключения был засчитан в качестве условного наказания с 3 годами испытательного срока.

Б.Бяйляров с 2003 года работает на должности директора Кельбаджарской районной полной средней школы №3. В 2017 году он получил взятку в размере 2 500 манатов от не прошедшего конкурс лица и назначил его преподавателем в руководимую школу.

В период следствия Б.Бяйлярову было выдвинуто обвинение по статье 311.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), получение взятки должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)) УК, принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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