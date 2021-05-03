Иностранцы и лица без гражданства, не предоставившие «Декларацию о самоизоляции», будут возвращены тем же рейсом за счет авиаперевозчика.

Это отражено в пояснительной записке к постановлению Кабинета Министров от 1 мая «О внесении изменений во временные правила организации полетов и перевозки пассажиров воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

Отмечено, что все авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Азербайджанскую Республику, предоставят «Декларации о самоизоляции» всем пассажирам воздушного судна и проинформируют о необходимости заполнения и представления данной декларации при прохождении паспортного контроля по прибытию в Азербайджан.

Граждане Азербайджана, не предоставившие данную декларацию при прохождении пограничного контроля, будут помещены на карантин на две недели, а иностранцы и лица без гражданства не будут допущены на территорию страны и будут возвращены тем же рейсом за счет авиаперевозчика.

Minval.az