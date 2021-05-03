На 1 апреля этого года стратегические валютные резервы Азербайджана составили 49 117,5 млн. долларов США.

Согласно расчетам АПА, проведенным на основании данных Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) и Центрального банка Азербайджана (ЦБА), с начала года этот показатель снизился на 1,6%. Таким образом, резервы равны 115,3% ВВП 2020 года.

Напомним, 29 января председатель ЦБА Эльман Рустамов, выступая на онлайн пресс-конференции по параметрам процентного коридора, сообщил, что стратегические валютные резервы Азербайджана в январе увеличились на 0,3% до 51,4 млрд. долларов США.

Minval.az