Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить официальный визит в Белград, заявил новый посол Сербии в Баку Драган Владисавлевич, пишет Интерфакс.

«Хочу передать Вам приглашение президента Вучича посетить Сербию с официальным визитом», — сказал Владисавлевич, вручая в понедельник президенту Алиеву свои верительные грамоты.

Посол отметил, что Баку и Белград активно работают над организацией мероприятия по Движению неприсоединения и в честь 60-летия первого саммита организации в Белграде.

Владисавлевич добавил, что Вучич намерен также пригласить на мероприятие лидеров Индии, Египта, Индонезии и Ганы, которые являются странами-основателями Движения.

Дипломат подчеркнул, что официальный Белград полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, высоко ценит существующее стратегическое партнерство между двумя странами и желает поддерживать и укреплять его.

«Президент (Вучич – ИФ) попросил меня принять активное участие в дальнейшем поощрении сотрудничества между нашими странами на высоком уровне, в том числе на высоком политическом уровне», — подчеркнул Владисавлевич.

Minval.az