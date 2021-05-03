Эльмеддин Гулиев назначен заведующим отделом по связям с общественностью Партии «Ени Азербайджан».
Об этом Э.Гулиев написал на своей странице в Facebook.
Эльмеддин Гулиев назначен заведующим отделом по связям с общественностью Партии «Ени Азербайджан».
Об этом Э.Гулиев написал на своей странице в Facebook.
Дата: 2021/05/03 14:12
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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