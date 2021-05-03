Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О внесении изменений в «Образцовый устав» государственных и муниципальных медицинских учреждений».

Согласно постановлению, осуществление трансплантации донорских органов в соответствии с законом «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», а также изъятие, подготовка, хранение, транспортировка, импорт и экспорт донорских органов включены в список полномочий государственных медицинских учреждений.

Запрещается использование труда работников моложе 18 лет в трансплантации органов и тканей у трупов, а также в подготовке и хранении органов и тканей в учреждениях здравоохранения и медико-трудовой экспертизы.

В этой связи Кабинет Министров внес изменение в «Список производств, профессий (должностей), а также подземных работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет».

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Постановление было принято в целях обеспечения исполнения указа президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года №1208 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 20 октября 2020 года №189-VIG «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека».

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