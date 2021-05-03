Стали известны два самых популярных мужских имени, которыми назвали новорожденных мальчиков в Азербайджане за первые 4 месяца этого года в честь героев Отечественной войны.

По данным Report, в январе-апреле текущего года 99 новорожденным детям дали имя Полад.

Присвоение детям этого имени стало популярным в 2020 году и за четыре месяца текущего года по сравнению с предыдущими периодами.

Так, если в 2018 году только 55 новорожденным дали имя Полад, в 2019 году — 53, то в прошлом году число детей, названных этим именем, составило 193.

Кроме того, за четыре месяца этого года 18 детей назвали именем Худаяр. В прошлом году этим именем назвали лишь 3 детей, в 2018 году только одного ребенка, в 2019 году в стране не было зарегистрировано новорожденного с этим именем.

Minval.az