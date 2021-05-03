Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической служеы, 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть южный ветер, днем порывы усилятся.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем 18-22 градуса тепла, в Баку — 12-14, днем — 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем-50-55 процентов.

4 мая в районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит11-16, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az