Прокуратура распространила информацию в связи с обнаружением тела азербайджанского военнослужащего, пропавшего без вести в Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры, в результате оперативно-следственных мероприятий было обнаружено и передано по назначению тело еще одного пропавшего без вести военнослужащего – лейтенанта Юсифова Али Суледдин оглу.

Оперативно-следственные мероприятия с целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются, поисковые группы ведут интенсивную работу в этом направлении.

Minval.az