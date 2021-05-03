3 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербской в нашей стране Драгана Владиславлевича, сообщила пресс-служба президента.
3 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербской в нашей стране Драгана Владиславлевича, сообщила пресс-служба президента.
Дата: 2021/05/03 11:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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