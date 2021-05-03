Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана выявили и задержали в субботу и воскресенье в общественных местах на территории республики троих граждан, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, доставили их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в отношении 2 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

«Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе МВД.

Minval.az