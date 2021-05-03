Вернулись на родину, завершив лечение, двое тяжелораненых азербайджанских военнослужащих, отправленных ранее в Турцию Фондом «YAŞAT», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациями при Президенте Азербайджана.

«Лечение Кямрана Гамидова и Эльнура Гулиева в Турции успешно завершено», — говорится в сообщении.

В Турции продолжаются лечение и реабилитация еще 65 раненых участников Отечественной войны Азербайджана.

Фонд «YAŞAT» держит под контролем процесс лечения военнослужащих до полного их выздоровления.

Minval.az