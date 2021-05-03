Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила Кызылагаджский Национальный парк, пишет АПА.

Ознакомившись с территорией национального парка, богатой фауной и флорой, Лейла Алиева обсудила с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым перспективы дальнейшего развития особо охраняемых природных территорий, включая прибрежные и морские заповедники.

В ходе визита Лейла Алиева приняла участие в церемонии посадки эльдарских сосен на территории национального парка с целью поддержки процесса выпуска мальков в залив Кичик Кызылагач Каспийского моря, а также увеличения зеленых и лесных территорий нашей страны.

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