Никогда не устаешь задавать риторический вопрос о том: «какой араб не любит быстрой езды». Стоит ли удивляться, что люди, когда-то хорошо разбиравшиеся в лошадях, с приходом двигателя внутреннего сгорания стали заводить уже совсем другие «табуны».

В этом отношении Объединенные Арабские Эмираты никогда не перестанут нас удивлять. Местные жители то свалкой с роскошными суперкарами озадачат, то очередным автомобильным кладом порадуют. Один такой был обнаружен совсем недавно, отмечает издание 2Drive.

Дело в том, что в ОАЭ вскрыли склад с стоящими в пыли японскими «легендами» производства 1990-х годов. Знаменитые на весь мир авто Nissan Skyline GT-R и Toyota Supra в комплекте. Причем не в количестве нескольких штук, машин тут десятки.

Есть в забытом гараже и менее известные автомобилей модели. Например, в гараже стоят в некотором количестве седаны Skyline GT-R. Попадаются и популярные одно время в арабских странах Toyota Chaser Tourer V. Эксклюзивность автомобилей повышается еще и тем, что у них (по большей части) левый руль!

Самое странное во всей этой истории то, что найденные машины никому не нужны. На сегодняшний день для любого состоятельного жителя ОАЭ все найденное – ненужный ширпотреб.



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