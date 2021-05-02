Подготовлен новый документальный фильм о Гейчинском махале.

Фильм под названием «Гейче — утраченная родина» создан Центром информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах» при поддержке Министерства молодежи и спорта, сообщает «Репорт».

В нем рассказывается об истории Гейчинского махала, о том, насколько он был важен для азербайджанского народа. Особое внимание уделяется ценностям, которые этот регион придает нашей культуре, истории.

В фильме подробно рассказывается о политике переселения армян в Гейчинский махал, а также о претензиях армян на эти земли после заселения.

Minval.az