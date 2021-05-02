В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 2125 пациентов выписаны после завершения лечения.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 23 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 321380 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 293689 человек благополучно прошли лечение, 4561 пациент клиник скончался.

Лечение 23130 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3262655 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8777 — за минувшие сутки.

Minval.az