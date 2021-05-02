Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 253,76 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК»).

«По системе компании «Транснефть» транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-апреле 2021 года составил 253,76 тыс. тонн нефти. При этом в апреле экспорт нефти по этому маршруту составил 84,31 тыс. тонн», — сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, в январе 2021 года прокачка сырья из Азербайджана в направлении Новороссийска не осуществлялась, так как все объемы SOCAR направляла по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

SOCAR с 15 февраля возобновила экспорт нефти по «северному» нефтепроводу.

Советник президента российской трубопроводной монополии, пресс-секретарь Игорь Демин 20 января сообщил «Интерфаксу», что «Транснефть» и SOCAR подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Minval.az