Маки на армянских минных полях в Агдамском районе Азербайджана.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, обнародовав соответствующую фотографию.

Minval.az