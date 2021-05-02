Маки на армянских минных полях в Агдамском районе Азербайджана.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, обнародовав соответствующую фотографию.
Маки на армянских минных полях в Агдамском районе Азербайджана.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, обнародовав соответствующую фотографию.
Дата: 2021/05/02 14:29
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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