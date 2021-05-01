«Важно, как можно скорее восстановить освобожденные территории, чтобы вынужденные переселенцы смогли сюда вернуться».

Об этом Report, в рамках визита российской делегации в Агдам, заявил депутат российской Госдумы от “Единой России” Олег Валенчук.

«У меня есть информация, что они хотят вернуться в родные края. Если мы внимательно окунемся в историю, то увидим, что любая оккупация заканчивалась поражением. Так как, захватчики приходят с агрессией, не думая о последствиях. Тоже самое было в недавнем прошлом с СССР, в годы оккупации немцами советских земель. Я убежден, что в скором времени здесь зацветут сады и будут слышны детские голоса», — отметил О.Валенчук.

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