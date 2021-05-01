В Лянкяране сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Санана Агазаде.

Сегодня шехиду исполнился бы 21 год и по этому случаю его память увековечена в родном селе Гёйшабан, передает Репорт.

В мероприятии приняли участие представитель исполнительного аппарата района, сотрудники местных органов управления, жители села и боевые товарищи шехида.

Шехид Санан Низами оглу Агазаде родился 1 мая 2000 года в селе Гёйшабан Ленкоранского района. После окончания средней школы был призван на действительную военную службу. Отслужив 1 год и 3 месяца, он принял участие в Отечественной войне на Физулинском направлении. Сражался в минометном взводе в качестве наводчика. Благодаря меткому прицелу он уничтожил несколько единиц военной техники и живой силы противника. Героически погиб 14 октября.

Награжден медалями ”За Родину“ и ”За освобождение Физули».

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