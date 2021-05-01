Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2021/05/01 16:57
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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