В Азербайджане выявлено еще 1 213 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 104 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
21 пациент с коронавирусом скончался.
В Азербайджане выявлено еще 1 213 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 104 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
21 пациент с коронавирусом скончался.
Дата: 2021/05/01 16:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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