В Зардабском районе еще две школы переходят на дистанционное обучение.

Соответствующее решение принял Центр гигиены и эпидемиологии Зардабского района, пишет Report.

В городской школе №3 и сельской средней школе Каравелли обучение было приостановлено из-за выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей:

«Временно учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Кроме того, в обеих школах будут проведены дезинфекционные работы».

Некоторое время назад из-за выявления коронавирусной инфекции среди учащихся и учителей в сельских средних школах Маликмудлу и Чаллы учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Minval.az