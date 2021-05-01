Фонд страхования вкладов с 16 июня 2020 года до 28 апреля выплатил в качестве компенсации вкладчикам находящихся в процессе ликвидации «NBC Bank» и «AGBank» более 253,53 млн. манатов.

Как сообщили в фонде, 4 763 вкладчикам находящихся в процессе ликвидации «AGBank» выплачено 120,54 млн манатов, 4 240 вкладчикам «NBCBank» 132,98 млн. манатов.

С 1 июня по 28 апреля «Kapital Bank» выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации «Amrahbank» и «Atabank» в качестве компенсации более 386,23 млн. манатов.

За указанный период 5 844 вкладчикам находящихся в процессе ликвидации «Amrahbank» выплачено 140,46 млн манатов, 9 834 вкладчикам «Atabank» 245,77 млн. манатов.

Общая сумма выплачиваемой компенсации составляет 676,1 млн. манатов, на 28 апреля 24 681 вкладчику было выплачено 639,7 млн. манатов. Таким образом, процесс выплаты компенсации выполнен на 94,6%.

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