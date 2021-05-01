«Мы знаем, что нужно много времени, десятки лет на то, чтобы залечить эти раны, восстановить города, населенные пункты Азербайджана», сказал сегодня в ходе поездки в Агдам главный редактор российского журнала “Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, пишет АПА.

Он отметил, что в этом плане у Азербайджана есть политическая воля: «Мы уверены, что через определенное время освобожденные от оккупации территории Азербайджана превратятся в рай. Азербайджанский народ очень трудолюбивый, терпеливый и выносливый, он восстановит разрушенные места. Восстановленные города, восстановленный Карабах будут самым лучшим памятником в память об азербайджанцах, отдавших свои жизни в боях за суверенитет, территориальную целостность своей страны».

Также Коротченко отметил, что у тех, кто здесь находится, создается ощущение, что сюда была сброшена атомная бомба».

И.Коротченко сказал, что разрушенный Агдам напоминает Хиросиму и Нагасаки, разрушенные в результате атомных бомбардировок:

«Армяне здесь, конечно, не взрывали атомную бомбу, они взорвали здесь бомбу ненависти к азербайджанскому народу. Масштабы разрушений ужасают. В настоящее время в мире нет подобного места, где бы наглядно демонстрировались последствия вандализма, ненависти и вражды. Это военное преступление. Военно-политическое руководство Армении должно ответить за это перед международным трибуналом. Простить это невозможно. Это преступление против человечности. Армянские политики, разжёгшие первую и вторую карабахские войны, армянские военные и армянские боевики, совершившие этот вандализм, изгнавшие с родных земель более одного миллиона азербайджанцев, должны ответить за военные преступления».

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