Находящиеся с визитом в Азербайджане российские депутаты и эксперты посетили могилу национального героя Аллахверди Багирова на кладбище Гарагаджы в Агдаме и и осмотрели здесь разрушенные могилы, еще раз воочию увидели зверства, совершенные армянами.

Minval.az