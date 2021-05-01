ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) начнет летать в Лондон с июня 2021 года/

Дата начала выполнения специальных рейсов авиакомпании AZAL по маршруту Баку — Лондон — Баку переносится на начало июня. Это вызвано низким уровнем спроса на это направление.

Ранее планировалось начать полеты в этом направлении с мая.

Пассажиры, уже купившие билеты по данному направлению, могут обменять их на другие даты или вернуть без применения штрафов.

В случае приобретения авиабилетов онлайн на сайте www.azal.az просим обращаться в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо же в кассу, где был приобретен авиабилет.

Minval.az