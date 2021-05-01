Группа российских депутатов и экспертов прибыла в Агдамский район.
В состав делегации входят депутат Госдумы РФ от Единой России Олег Валенчук, депутат Сергей Калашников, советник руководителя фракции ЛДПР Госдумы РФ Сергей Воронин, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь, директор Института политических исследований Сергей Марков и др.
В ходе поездки они ознакомятся с масштабами разрушений города Агдам в ходе 30-летней армянской оккупации, пишет Report.