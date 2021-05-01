Сегодня в Азербайджане — первая ночь Гадр (Ночь Предопределения), сообщил заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев.

По его словам, первая ночь Предопределения в этом году приходится на ночь с 1 на 2 мая: «Первая ночь Гадр приходится на 18-й день Рамазана. Кроме того, ночи Гадр приходятся также на 20-е Рамазана (3 мая), 22-е (5 мая) и 26-е (9 мая). Всегда в эту ночь люди собирались в мечетях и совершали коллективные молитвы. В этом году по причине пандемии у нас все еще нет возможности собираться в мечетях. По этой причине люди также могут провести ночь Гадр в своих домах со своими семьями и совершать молитвы».

Minval.az