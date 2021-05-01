“Мой отец Азад Рагимов скончался вчера в 22:45 по бакинскому времени в Соединенных Штатах Америки, где лечился от рака легких. И хотя он долгое время страдал от тяжелой болезни, до последнего момента жизни он думал о своей Родине, государстве. Мой отец был очень счастлив, что при жизни стал очевидцем освобождения Карабаха азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего”, написал в facebook сын скончавшегося накануне министра молодежи и спорта Азада Рагимова Ариф Рагимов.

Ариф Рагимов затем отметил, что Азад Рагимов был хорошим сыном, хорошим отцом, хорошим другом и гражданином, любившим свое государство:

“Мой отец, живя в традициях государственности, унаследованных от деда Садыга Рагимова, всегда трудился на благо родины.

Азад Рагимов был не только министром, но и общественным деятелем.

Мы знаем, что многие люди хотят попрощаться с ним, но из-за пандемии мы просим вас продемонстрировать понимание и не приходить на похороны.

Мы благодарим господина Президента, уважаемого вице-президента и общественность за поддержку нашей семьи в это трудное время.

Аллах рехмет элесин!”.

Minval.az