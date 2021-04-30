Скончался министр молодежи и спорта Азад Рагимов.
Об этом говорится в информации, распространенной главой пресс-службы министерства Самаей Мамедовой.
Скончался министр молодежи и спорта Азад Рагимов.
Об этом говорится в информации, распространенной главой пресс-службы министерства Самаей Мамедовой.
Дата: 2021/04/30 23:29
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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