В связи с избиением Фуада Расулзаде, поделившегося в социальной сети публикацией о шехиде Худаяре Юсифзаде, пока арестованных нет.

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Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы МВД Азербайджана, полковника полиции Эхсана Захидова.

По его словам, в соответствии с законодательством по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«У проходящих по делу взяты показания, однако арестованных пока нет. В ходе следствия стороны заявили, что намерены помириться. Если они сделают в связи с этим официальное заявление, то в рамках процессуального законодательства это будет учтено», – добавил Эхсан Захидов.

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