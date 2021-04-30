В Азербайджане выявлено еще 1196 случаев заражения коронавирусом, 2162 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 319109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 289 460 человек вылечились, 4517 скончались, число активных больных – 25132.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11319 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3241186 тестов

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 639 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 6 328, вторую дозу получили 10311 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1488218, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 966132, вторую дозу получили 522086 человек.

Minval.az