В Баку начинается судебный процесс по уголовному делу в связи с незаконной продажей земли.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с фактами незаконной продажи земельных участков, принадлежащих жителям поселка Туркян Хумар Шабановой и Азизханым Атаевой, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, следствие поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что жители поселка Туркян Дашгын Насиров и Чингиз Сафаров подстрекали Рахиля Бабаева, работавшего в июле 2019 года представителем исполнительной власти Хазарского района в поселке Туркян, к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями, и таким образом подготовили поддельные документы о смерти жителей поселка Азизханым Атаевой и Хумар Шабановой, затем в письмах, адресованных в Государственную службу реестра недвижимости, указали ложную информацию, о том, что принадлежащий указанным лицам садовый участок, расположенный на территории «Bağlar Məscidi» в поселке Туркян, якобы расположен берегу Каспийского моря, тем самым обманным путем завладели принадлежащим государству земельным участком и имущественными правами на данный земельный участок.

Чингиз Сафаров и Дашгын Насиров обвиняются по статьям 178.3.2 (Присвоение чужого имущества в крупном размере путем мошенничества), 320.2 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и другим статьям Уголовного кодекса, Рахиль Бабаев обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

Отметим, Д.Насиров является сыном сестры народной артистки, экс-депутата Зейнаб Ханларовой.

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