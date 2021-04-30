В соответствии со Стратегией вакцинации против covid-19 на 2021-2022 годы» в Азербайджане продолжается процесс вакцинации.

Об этом говорится в информации TƏBİB.

Отмечается, что с 3 мая в Азербайджане начинается применение вакцины AstraZeneca.

В Азербайджане вакцину «Vaxzevria» (компания-производитель «AstraZeneca») будут вводить лицам в возрасте 60 лет и старше, говорится в совместной информации Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.

Minval.az