«Находясь в Армении, мы тоже спросили их о картах заминированных территорий. Спрашиваем, как будет? И мы поднимаем этот вопрос перед Арменией».

Об этом на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис, находящийся с визитом в Баку.

«Мы видим улучшение ситуации с безопасностью в регионе, но есть нерешенные вопросы. Мы также думаем, что мы можем сделать? Должны быть приняты меры для поддержания долгосрочного мира в регионе. Это в интересах Азербайджана, и Азербайджан хотел бы знать, не будет ли угрозы с той стороны границы?»,- сказал глава МИД Литвы.

Minval.az