«Предпринимаются систематические и последовательные шаги для возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные земли».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Литвы.

Министр сообщил, что проинформировал литовского коллегу о разрушении инфраструктуры на этих землях.

«Эти территории минировались на протяжении 30 лет. Несмотря на призывы Азербайджана и международных партнеров, Армения отказывается выдавать минные карты и продолжает совершать военные преступления. С 10 ноября в результате подрыва на минах погибли 22 человека, 100 получили ранения. Давление на Армению необходимо усилить. Страны мира, международные организации не должны оставаться безучастными в этом вопросе», — подчеркнул глава МИД.

Minval.az