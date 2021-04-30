В целях обеспечения надежной охраны государственной границы принимаются меры по совершенствованию инфраструктуры.
Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), 30 апреля в зоне обслуживания Шамкирского пограничного отряда Госпогранслужбы сдана в эксплуатацию новая погранзастава «Аггёль».
В церемонии открытия принял участие начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев. Он ознакомился с условиями, созданными для военнослужащих.
После награждения группы отличившихся военнослужащих мероприятие продолжилось за праздничным столом.
В завершение мероприятия кинологи воинской части продемонстрировали свои навыки выполнения служебных задач с использованием специально обученных собак.