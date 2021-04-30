В Гяндже началось строительство мемориального комплекса памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, пишет АПА.

Мемориальный комплекс будет содержать фотографии наших шехидов, погибших в ходе I Карабахской войны и 44-дневной Отечественной войны, а также мирных жителей, погибших в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении.

Автором мемориального комплекса является заслуженный художник Шариф Шарифов.

Строительство комплекса планируется завершить за несколько месяцев.

Minval.az