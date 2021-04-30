Возбуждено уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях интимных кадров дочери председателя Национального совета Джамиля Гасанли — Гюнель Гасанли.

Как сообщил Report глава пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, личность человека на видео установлена.

«В связи с распространением кадров интимного содержания возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса АР, следствие продолжается. О результатах будет сообщено после завершения расследования», — заявил Захидов.

Minval.az