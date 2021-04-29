Министерство молодежи и спорта внесло ясность в распространившуюся на некоторых сайтах информацию о том, что министр Азад Рагимов доставлен в Баку и подключен к аппарату искусственного дыхания в одной из частных больниц.

Соответствующую публикацию на своей странице в Facebook разместила пресс-секретарь министерства Самая Мамедова.

«Уважаемые представители СМИ, информация некоторых сайтов о том, что министр Азад Рагимов доставлен в Баку и подключен к аппарату искусственного дыхания в одной из частных клиник, неверна. Состояние Азада муаллима остается тяжелым. Он находится в США”, — отметила С.Мамедова.

Minval.az